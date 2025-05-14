Последнее обновление: 14.05.2025 17:57

В Беларуси руководству ВНС и ЦИК разрешили доступ к госсекретам

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в двух чтениях рассмотрел проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных секретах».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроектом предлагается предоставить допуск к государственным секретам председателю и членам президиума Всебелорусского народного собрания, председателю Центральной избирательной комиссии со дня избрания их на эти должности, начальнику секретариата Всебелорусского народного собрания — со дня назначения на должность.

Кроме того, положения действующего закона приводятся в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства Беларуси в части использования терминов, связанных с гражданским судопроизводством.

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