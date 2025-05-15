Последнее обновление: 15.05.2025 09:41

Великобритания и Германия разработают высокоточное оружие дальностью более 2 тысячи км

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара". Об этом сообщало британское правительство, передает Reuters.

Новое ударное оружие будет иметь дальность стрельбы более 2000 км.

Проект базируется на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакет и подчеркнули необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

Министр обороны Британии Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия на встрече в Берлине.

"В более опасном мире НАТО и европейские союзники объединены. Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста – создавая рабочие места, повышая квалификацию и привлекая инвестиции по всей Великобритании и Германии", – заявил Гили.

Пока неизвестны дополнительные подробности относительно сроков или бюджета проекта.

Министры также обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов, а также объявят о соглашении по покупке Германией военных мостов британского производства.



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