Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Утверждена Концепция развития инженерного образования в Беларуси до 2035 года

Правительство утвердило Концепцию развития инженерного образования в Беларуси до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщила пресс-служба правительства, предусматривается модернизация образовательной среды, совершенствование содержания образования и образовательных технологий, повышение эффективности преподавательской деятельности, популяризация профессии инженерно-технического работника.

Концепцией также предусмотрено создание на базе вузов центров компетенций, в том числе закупка современного высокотехнологичного оборудования, для обеспечения опережающей подготовки специалистов по инженерным специальностям с учетом потребностей организаций - заказчиков кадров

Власти ожидают, что реализация концепции будет способствовать повышению эффективности производственной практики, включению в программы вузов дисциплин под потребности предприятий реального сектора экономики, а также расширению подготовки инженерных кадров по междисциплинарным специальностям, в том числе применяющих технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников, квантовых вычислений, вовлечению организаций - заказчиков кадров в подготовку таких специалистов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия

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