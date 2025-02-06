В Беларуси подкорректировали перечень специальностей и профильных испытаний для абитуриентов

Постановлением Министерства образования № 12 от 13 января 2025 г. в новой редакции излагается перечень групп специальностей и соответствующих им профильных испытаний для лиц, поступающих в учреждения высшего образования для получения общего высшего и специального высшего образования.

В частности, по некоторым специальностям изменятся предметы профильного испытания.

Например, на специальности:

«Историческое образование», «История», «Регионоведение» «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «Управление документами» с 1 января 2026 г. нужно будет сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ) и обществоведение (ЦТ или ЦЭ), до указанной даты – всемирную историю (новейшее время) или историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ), историю Беларуси или историю Беларуси в контексте всемирной истории (ЦТ или ЦЭ);

«Туризм и гостеприимство» с 1 января 2026 г. предметами профильного испытания будут математика (ЦТ или ЦЭ) и иностранный язык (ЦТ или ЦЭ), до 31 декабря 2025 г. – география (ЦТ или ЦЭ) и математика (ЦТ или ЦЭ).

Постановление вступает в силу с 6 февраля 2025 г.