Украинскую систему "Дельта" испытали на учениях в Эстонии

Украинские военные, которые по приглашению Сил обороны Эстонии и Кайтселийта принимают участие в учениях "Еж", продемонстрировали систему управления боем "Дельта", основой которой являются дроны различных типов.

В ходе учений "Еж" Силы обороны впервые использовали украинскую систему управления боем "Дельта". Все компоненты доставили на полигон украинские военные, которые используют эту систему последние полтора года, пишут эстонские СМИ.

"На этих учениях очень много дронов, никогда еще не было так много – постоянно в воздухе что-то жужжит. Информация с поля боя передается в течение нескольких минут", – сказал координатор беспилотных сил Кайтселийта Айвар Ханниотти.

Майор резерва Стен Рейманн, по инициативе которого система "Дельта" и была доставлена на учения в Эстонию, считает, что дроны перевернули привычные представления о войне.

"Маневрировать крупными колоннами средь бела дня больше невозможно. Так можно за день потерять всю технику", – отметил он.

Рейманн считает, что "Дельту" нужно использовать и в Эстонии. Но решение остается за Силами обороны.

"Сейчас самое время принять эту систему на вооружение, но от меня это не зависит. Надо пересмотреть все процедуры управления боем. "Дельта" для этого и сделана. Мы не в состоянии разработать нечто подобное, потому что у нас отсутствует соответствующий опыт управления боем. У украинцев он есть", – отметил майор резерва.

В Украине на фронте так называемая "мертвая зона" простирается на глубину от 10 до 15 километров от линии соприкосновения. Она полностью контролируется дронами – как разведывательными, так и ударными.