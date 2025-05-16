Правительство Беларуси одобрило проект международной техпомощи по предотвращению лесных пожаров

Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи «Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщила пресс-служба правительства, проект одобрен на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.

Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта обеспечивает Министерство лесного хозяйства.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.