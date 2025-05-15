Последнее обновление: 15.05.2025 17:14

Эстония введет за повреждение подводных кабелей штрафы до €4 млрд

Правительство Эстонии одобрило законопроект, ужесточающий наказания за нарушения зарубежной сетевой инфраструктуры.

"Действие уголовного закона будет также распространено на деяния, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникациям или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, такой как кабели, трубопроводы или средства управления движением", - сообщила пресс-служба правительства.

Особенно строго карается нарушение подводных кабелей и трубопроводов, за которое физическое лицо может получить до десяти лет тюрьмы, а юридическое лицо - штраф в размере до €4 млрд, даже если ущерб был нанесен непреднамеренно и не привел к перерыву в обслуживании.

Вводится уголовная ответственность за так называемый заказной вандализм - например, когда кто-то организует преднамеренное повреждение имущества, независимо от размера причиненного ущерба.

"Это поможет эффективнее отражать потенциальную гибридную атаку со стороны враждебных государств", - считают в правительстве.

Действие уголовного законодательства Эстонии распространяется и на преступления, совершенные на территории эстонских зарубежных представительств, а также на действия, нарушающие защиту государственной тайны или секретной иностранной информации за пределами территории Эстонии.



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