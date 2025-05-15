Минюст Беларуси прокомментировал закон о риелторской деятельности.

Среди ключевых новаций ведомство выделило следующие.

Прежде всего, закрепляются принципы риелторской деятельности, как основа работы риелторов. Это принципы: законности, добросовестности, профессионализма, приоритета интересов потребителя, соблюдения правил профессиональной этики риэлтера, соразмерности стоимости риелторских услуг их объему, сложности и качеству.

Новшеством является введение органа самоуправления риелторов – Палаты риелторов. Названная структура призвана стать консолидирующим органом и наделяется определенными функциями по упорядочению риелторской деятельности профессионального сообщества: методическое руководство деятельностью риелторов; разработка и реализация программ развития деятельности риелторов; организация повышения квалификации риелторов; принятие мер по соблюдению риелторами законодательства.

Скорректирован субъектный состав лиц, которые смогут оказывать риелторские услуги от имени риелторской организации: закрепляется, что данным правом обладают только риелторы. Институт агента по операциям с недвижимостью упраздняется.

При этом закон содержит нормы, позволяющие агентам и далее осуществлять деятельность в сфере недвижимости, перейдя в статус риелтора. Для этого агентам нужно будет сдать аттестационный экзамен и получить свидетельство об аттестации.

Отменяется требование о наличии у претендента на получение свидетельства об аттестации риелтора профильного образования, что позволит получить доступ к профессии более широкому кругу лиц.

Согласно нормам закона, риелтором сможет стать лицо с любым высшим образованием. В то же время, поскольку оказание риелторских услуг требует соответствующих знаний, то сохраняется требование к прохождению претендентом обучения в сфере недвижимости.

Законом также предусмотрена возможность получения свидетельства об аттестации риелтора лицами, имеющими среднее специальное образование, стаж работы не менее трех лет агентом по операциям с недвижимостью и работающие в риелторской организации на дату официального опубликования закона.

В целях повышения персональной ответственности риелторов за качество выполняемой работы закон предусматривает обязанность прохождения ими аттестации для подтверждения своей квалификации.

Основные положения закона вступят в силу с 16 мая 2026 г. Нормы, касающиеся требований к лицам, претендующим на получение свидетельства об аттестации риелтора, – с 16 июня 2025 года.