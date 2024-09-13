Польша начала строить электронный барьер более чем в 170 км на границе с Беларусью

Польша начала строительство электронного барьера на реке Буг на границе с Беларусью. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Согласно информации, на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве продолжаются работы по сооружению электронного заграждения на пограничной реке Буг.

Общая протяженность заграждения на этом участке составит примерно 172 км.

Представитель коменданта Надбужанского отдела Пограничной службы капитан Дариуш Сеницкий проинформировал, что уже устанавливают столбы под камеры видеонаблюдения, которые будут частью электронного заграждения, а также здесь присоединяют системы электроснабжения и передачи энергии.

"Примерно 1800 столбов под видеокамеры, около 4500 камер дневного и ночного видеонаблюдения и термовизионных, а также специальные датчики, раскрывающие различные физические черты объектов", – рассказал он.

Прогнозируется, что построение ограждения на границе продлится год, обойдется это в более 279 млн злотых (около $72 млн).

Как известно, ранее на Подляском участке границы с Беларусью был достроен физический барьер – 5,5-метровое ограждение длиной 186 км из стальных пролетов, увенчанных колючей проволокой. А в начале июня 2023 года было завершено строительство электронного заграждения на границе с Беларусью.