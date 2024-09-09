Последнее обновление: 09.09.2024 18:05

Польша продлит срок действия буферной зоны на границе с Беларусью

На этой неделе Польша продлит срок действия буферной зоны на польско-белорусской границе. Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Чеслава Мрочека.

Чиновник отметил, что буферная зона, которая охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе, будет работать по тем же правилам, что и сейчас. Ограничение будет введено на очередные 90 дней.

Он отметил правильность такого решения, ведь, по его словам, эта буферная зона способствовала уменьшению количества незаконных пересечений границы.

"Мы хотели бы продлить срок действия зоны еще на три месяца, ведь это один из элементов усиления и строительства электронного барьера на польско-белорусской границе", – пояснил чиновник.

Как известно, буферная зона действует с 13 июня 2024 года.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование