Польша закупит более 150 бронемашин для размещения на восточной границе

Польша планирует закупить 150 бронеавтомобилей, а также разместить дополнительные беспилотники на границах с РФ и Беларусью в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"Мы начинаем с закупки 150 военных бронеавтомобилей. Мы увеличиваем количество беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах", - говорится в видео оборонного ведомства, размещенном в X (Twitter).

О программе "Восточный щит" впервые сообщилось в начале мая. По данным Минобороны Польши, завершить возведение линии укреплений на границе планируется к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи. Кроме того, с 1 августа на границе с Беларусью будут служить 8 тыс. военных, а дополнительные 9 тыс. будут находиться в резерве.