Польша подписала контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью

Польская Служба охраны границы подписала контракт на укрепление возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщило ведомство в X (Twitter).

"Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию технического барьера на границе с Беларусью. Предметом контракта будет укрепление пролетов физического барьера", - говорится в сообщении погранслужбы.

Подрядчиком стала польская компания Polimex Mostostal. Стоимость контракта составит 117 млн злотых (около $30 млн). Работы должны быть окончены в ноябре 2024 года.