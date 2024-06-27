Министр нацобороны Польши считает необходимым укрепить границу с Беларусью

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает необходимым укрепить границу с Беларусью. Об этом он заявил, выступая в Сейме с презентацией инициативы об изменении законодательства в области применения военными оружия на границе.

По его словам, построенный при правительстве партии "Право и справедливость" забор на польско-белорусской границе можно преодолеть за считанные секунды.

"25 секунд потребуется для того, чтобы раздвинуть прутья на заборе, для этого уже используются автоматические устройства. Забор надо укрепить", - отметил он.

Косиняк-Камыш считает, что 2024 год может стать рекордным по числу попыток проникнуть на польскую территорию из Беларуси. По его данным, таких попыток, по состоянию на 25 июня, уже около 20 тыс., тогда как в 2023 году нелегалы пытались пересечь белорусско-польскую границу 25 тыс. раз.

Еще в мае заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что модернизация заграждения может обойтись более чем в $370 млн. В феврале премьер Дональд Туск объявил о начале реализации этого проекта. Возведенное в 2022 году заграждение представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км. Стоимость составила $278 млн.