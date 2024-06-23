Последнее обновление: 23.06.2024 14:15

В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Варшава изучает какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.

"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", - сказал политик.

Он отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что то, что происходит на нашей восточной границе, "сейчас является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб".

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

"Мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы", - сказал Сикорский.

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