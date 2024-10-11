Польша закупит тяжелую инженерную технику для укрепления границы с Беларусью

В рамках программы "Восточный щит" Министерство обороны Польши планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму около 600 млн злотых (более $152 млн). Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, это связано с дальнейшей охраной польских границ, а также с недавним наводнением.

Он отметил необходимость дальнейших инвестиций в инженерное оборудование, анонсировав закупку новой техники на 500-600 млн злотых для усиления возможностей войск.

"В рамках строительства "Восточного щита", а также в связи с ситуацией, которая сложилась, мы хотим в ближайшие месяцы закупить тяжелую технику, примерно на сумму около 500-600 млн злотых, чтобы усилить те подразделения, которые будут готовить и строить инженерные дамбы на польско-белорусской, или польско-российской, или польско-украинской границе", – сказал министр, которого цитирует PAP.