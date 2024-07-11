Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 8,5%

Годовая инфляция в России в июне 2024 года ускорилась до 8,59% против 8,3% в мае, следует из данных Росстата.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,64%.

По данным ведомства, продовольственные товары в июне подорожали на 0,63% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 9,81%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,29% в месячном выражении и на 7,01% по сравнению с июнем 2023 года.

Стоимость услуг подорожала на 1,06% к маю 2024 года и на 8,79% в годовом выражении.