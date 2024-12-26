Годовая инфляция в России продолжает ускоряться

Потребительская инфляция в России за неделю с 17 по 23 декабря 2024 года замедлилась до 0,33% (0,35% неделей ранее). В то же время в годовом выражении рост цен ускорился и достиг показателя 9,7% (на предыдущей неделе — 9,52%). Это следует из материалов Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,76%. Плодоовощная продукция подорожала на 2,62% при снижении темпов роста цен на картофель, овощи «борщевого» набора, а также помидоры и огурцы. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,58%. Продолжили дорожать мясо кур, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция, сыр, макаронные и крупяные изделия, яйца.

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,11%. Подешевели легковые автомобили (минус 0,02%), электро- и бытовые приборы (минус 0,03%). На строительные материалы цены выросли на 0,18%, на медицинские товары — на 0,04%. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,4%).

В секторе услуг подешевели услуги гостиниц (минус 0,3%). Темпы роста цен на санаторно-оздоровительные и бытовые услуги составили по 0,4%.