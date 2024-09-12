Годовая инфляция в России в августе замедлилась до 9%

Годовая инфляция в России в августе 2024 года замедлилась до 9,05% против 9,13% в июле.

В месячном сравнении потребительские цены в августе выросли на 0,2%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - подорожали на 9,72%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% в месячном выражении и на 6,09% по сравнению с августом 2023 года.

Стоимость услуг поповысилась на 0,01% к июлю 2024 года и на 11,73% в годовом сравнении.