Последнее обновление: 12.09.2024 12:50

Годовая инфляция в России в августе замедлилась до 9%

Годовая инфляция в России в августе 2024 года замедлилась до 9,05% против 9,13% в июле.

В месячном сравнении потребительские цены в августе выросли на 0,2%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - подорожали на 9,72%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% в месячном выражении и на 6,09% по сравнению с августом 2023 года.

Стоимость услуг поповысилась на 0,01% к июлю 2024 года и на 11,73% в годовом сравнении.

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