Лукашенко: Беларуси в 2020 году помог Бог, а не Лукашенко с автоматом

Беларуси в 2020 году помог Бог, а не бегающий Лукашенко с автоматом, и если бы Бог не помог, то была бы война, заявил сегодня Лукашенко на мероприятии в Минске.

"Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог - он нас просто защитил", - выдал сегодня Лукашенко божественную версию событий.

"Сегодня еще опаснее ситуация. Опаснее тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет. А сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что не успеем оглянуться - скушают", - продолжил он.

"Завистников много. Поэтому время выбрало нас. Давайте держаться во имя спасения нашей страны. Еще раз хочу сказать: от меня вы не ждите ни предательства, ни изменения какого-то курса влево-вправо. Вместе с вами определимся по всем вопросам. Я вам это обещаю", - резюмировал Лукашенко.