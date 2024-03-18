Лукашенко потребовал провести ВНС на уровне «выборов» в России

Лукашенко потребовал провести Всебелорусское народное собрание на таком же уровне, как и выборы в РФ и не допустить дезорганизации со стороны Запада.

"Еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, - комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже", - заявил Лукашенко сегодня на совещании в Минске.

"Ставки отдельных наших беглых и Запада на то, чтобы постараться как можно больше принести дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, - мы такого подарка им преподнести не должны", - потребовал он.

Лукашенко сказал, что важно "и внешне, и по содержанию провести ВНС на самом высоком уровне".

Заседание ВНС пройдет в Минске 24-25 апреля 2024 года.