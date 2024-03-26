Лукашенко требует уничтожать нарушителей госграницы Беларуси

Лукашенко потребовал уничтожать нарушителей государственной границы Беларуси и ни с кем не церемониться.

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет", - заявил сегодня Лукашенко с полигона в Ошмянском районе.

«Поэтому любое нарушение государственной границы - на уничтожение. Они понимают только силу», - заключил он.