Последнее обновление: 26.03.2024 18:00

Лукашенко требует уничтожать нарушителей госграницы Беларуси

Лукашенко потребовал уничтожать нарушителей государственной границы Беларуси и ни с кем не церемониться.

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет", - заявил сегодня Лукашенко с полигона в Ошмянском районе.

«Поэтому любое нарушение государственной границы - на уничтожение. Они понимают только силу», - заключил он.

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