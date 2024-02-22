Генпрокуратура РБ направила в суд дело о «препятствовании» работе ЦИК

Генпрокуратура Беларуси направила в суд «заочное» уголовное дело в отношении Жилочкиной (Живоглод), Либера, Маринича и Добровольского.

«Им инкриминировано воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии, а также комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении ведомства.

«…обвиняемые совместно с иными лицами в январе-феврале 2022 года приняли участие в разработке и реализации единого плана противоправных действий для срыва республиканского референдума», -сказано в сообщении.

«Указанный план предполагал направление по месту работы и жительства членов Центризбиркома и комиссий по референдуму писем с текстом… (в которых) содержались угрозы для запугивания, формирования сомнения в правомерности своих действий и чувства вины за работу в составе избирательных комиссий, внушались представления о невозможности действующей власти обеспечить их безопасность», - утверждает Генпрокуратура, отмечая, что в адрес членов ЦИК и комиссий по референдуму направлено не менее 11000 писем с угрозами.