Дипломаты ЕС в Минске осудили преследование католического священника

Европейские дипломаты в Беларуси осудили процесс над 33-летним католическим активистом Владиславом Белодедом, которому предъявили обвинения в критике режима Лукашенко.

Суд над Белодедом, задержанным еще в мае 2023 года, начался 21 февраля в Минском городском суде за закрытыми дверями.

Мужчине инкриминируют четыре статьи уголовного кодекса Беларуси, в частности "оскорбление президента" и "разжигание социальной вражды". Если Белодеда признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Под зданием суда Минска 21 февраля собрались дипломаты нескольких стран ЕС, которые осудили преследование священника и требовали прекращения политических репрессий в Беларуси.

"Обвинения, выдвинутые против него, несправедливы. Они мотивированы политически. Представитель посольства Германии в Минске, а также представители других дипломатических миссий посетили сегодня здание суда, чтобы выразить солидарность", – сообщило посольство Германии в Минске.