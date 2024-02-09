Силовики завели не менее 24 уголовных дел после рейдов по родственникам политзаключенных

Белорусские силовики возбудили уголовные дела на как минимум 24 человек после рейдов по родственникам политзаключенных 23 января 2024 года.

Как сообщают белорусские медиа тогда, обыски прошли у 229 человек. В результате 43 человека подверглись административному преследованию – штрафам или арестам – по статье 24.14 КоАП РБ (нарушение порядка использования иностранной гуманитарной помощи). Речь идет о семьях политзаключенных, получивших продуктовую помощь в рамках инициативы INeedHelpBY.

Уголовные дела были возбуждены против 24 человек в соответствии с статьями 361-1, 361-2 и 361-4 УК РБ (участие в «экстремистских» формированиях или их финансировании).