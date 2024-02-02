Последнее обновление: 02.02.2024 13:09

Власти Беларуси исключили Протасевича из списка экстремистов

Белорусские власти исключили помилованного Романа Протасевича из списка «граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, участвующих в экстремистской деятельности».

Протасевич, который изначально был приговорен к 8 годам лишения свободы, был внесен в список около двух месяцев назад с пометкой «судимость не погашена».

«Вместо» Протасевича МВД Беларуси добавило в список еще 14 человек. На прошлой неделе список «экстремистов» пополнился 16 фамилиями.

Текущая версия списка «экстремистов» от МВД насчитывает 3753 фамилии.

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