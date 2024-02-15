Власти Беларуси огласили приговоры представителям ByPol и BelPol

Минский городской суд 15 февраля огласил заочные приговоры представителям и экс-участникам объединений бывших силовиков ByPol и BelPol.

Власти обвинили Александра Азарова, Матвея Купрейчика, Владимира Жигаря, Игоря Лобана, Андрея Остаповича и Олега Талерчика «в совершении ряда преступлений против государства и иных преступлений экстремистской направленности: действиях, совершенных с целью захвата государственной власти неконституционным путем; умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц», говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Азаров также «признан виновным в измене государству, организации акта терроризма и умышленного разрушения средств сигнализации на объектах железной дороги».

Суд назначил всем обвиняемым заочное наказание в виде лишения свободы: Азарову – 25 лет со штрафом в размере 400 тыс. рублей; Купрейчику – 12 лет со штрафом в размере 220 тыс. рублей; Жигарю и Лобану –12 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей; Талерчику –12 лет со штрафом в размере 40 тыс. рублей; Остаповичу –11 лет со штрафом в сумме 200 тыс. рублей.