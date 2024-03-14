Последнее обновление: 14.03.2024 14:51

МВД РБ оценивает в $365 тыс. объем «добровольных пожертвований» с начала года

Силовики с начала текущего года установили 260 лиц, осуществлявших пожертвования на счета «экстремистских формирований».

«Только в текущем году в ходе проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь установлено 260 лиц, которые осуществили переводы денежных средств на счета экстремистских формирований», - говорится в сообщении на сайте УВД Миноблисполкома.

Общая сумма донатов составила более $5 тыс. В наказание пришлось отдать государству в 70 раз больше.

«Вышеуказанные лица совершили добровольные пожертвования на сумму свыше 356 000 долларов США», - говорится в сообщении.

В перечень экстремистских формирований внесены 183 формирования и организации.

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