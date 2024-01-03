Европа в 2023 году сократила импорт трубопроводного газа из РФ более чем на 55%

Поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в 2023 году сократились на 55,6% до 28,3 миллиарда кубометров по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневные отчеты "Газпрома" о транзите газа через Украину.

Согласно подсчетам, среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу в 2023 году снизился со 174,8 до 77,6 миллиона кубометров.

В подсчеты не входит сжиженный природный газ, поставки которого в Европу в 2023 году, наоборот, росли.

На пике, в 2018-2019 годах, годовые поставки российского газа в Европу достигали 175-180 миллиарда кубометров. В 2022-м Россия поставила в Европу в целом около 63,8 миллиарда кубометров газа.