Вице-президент Еврокомиссии ждет сложную подготовку Европы к следующей зиме

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предполагает, что страны ЕС могут испытывать трудности с энергоресурсами в 2023 году, после того как будут использованы имеющиеся запасы газа, которые создавались еще при наличии поставок из России.

Валдис Домбровскис отметил, что предыдущая зависимость Европы от российского газа продолжает создавать вызовы. По его словам, хотя уже за этот год сделали много для того, чтобы избавляться от нее, впереди еще много работы, и подготовка к следующей зиме может быть сложной - и с точки зрения доступности газа, который можно приобрести у других стран на рынке, и с точки зрения переориентации инфраструктуры, сообщает Delfi.

Домбровскис пояснил, что сейчас Европе не грозят проблемы с доступностью природного газа, потому что хранилища в основном заполнены. В то же время внутри них все еще есть много российского газа, закачанного туда в первой половине года 2022 года. В 2023 году европейским странам нужно будет делать запасы полностью из других источников.

"В дополнение, на глобальном рынке в целом стало просто меньше газа - потому что Россия не может сразу переориентировать свои поставки на новый рынок. Они очень активно работают над тем, чтобы нарастить поставки в Китай, но с этим есть инфраструктурные ограничения. Как следствие, часть российского газа просто сжигают "в воздух" и сокращается добыча. Конечно, это тоже влияет на ситуацию на газовом рынке", - добавил Домбровскис.