Поставки газа из РФ в ЕС упали до минимума с начала войны в Украине

В первом квартале 2025 года основным источником импорта газа в ЕС стали трубопроводные поставки из Норвегии - 23,593 млрд куб. м. об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на доклад брюссельского аналитического центра Bruegel.

На втором месте оказался сжиженный природный газ (СПГ) из США - 18,393 млрд куб. м. На третьем - поставки из России в 10,015 млрд куб. м.

Объем российских поставок в Евросоюз стал минимальным с начала войны в Украине. Поставки российского газа в ЕС постоянно падали с 4-го квартала 2021 года до второго квартала 2023 года. За этот срок они сократились в 3,5 раза. Нынешний уровень поставок в 10,5 млрд куб. м за квартал - наименьший как минимум с 1980 года.

Сейчас Россия поставляет трубопроводный газ в ЕС по одному газопроводу - "Турецкому потоку". Поставки предназначены лишь для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия. Одновременно с этим в Европу поступает и российский СПГ, который перевозят морские танкеры. Эти поставки росли в 2024 году, но с начала 2025 года их объем вновь пошел вниз.