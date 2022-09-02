Последнее обновление: 02.09.2022 21:09

Газпром заявил, что газотурбинный двигатель для Северного потока «ремонтировать негде»

Российская газовая компания "Газпром" в субботу продолжила энергетический «пинг-понг», заявив что последний вышедший из строя газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" «негде ремонтировать».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», - говорится в сообщении Газпрома.

В пятницу компания сообщила, что на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена «утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», - было сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование