Последнее обновление: 24.11.2023 11:57

Минэнерго восстановило электроснабжение в 285 населенных пунктах Беларуси

За минувшие сутки из-за погодных условий более трехсот населенных пунктов Беларуси столкнулись с отключением электроснабжения.

Наибольшее число отключений отмечено в Минской и Гомельской областях. Основной причиной нарушений электроснабжения стал сильный ветер, а также налипание снега на провода, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси. В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек. На 9.00 24 ноября восстановительные работы продолжаются в 17 населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что сегодня на большей части территории страны сохраняются сложные погодные условия.

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