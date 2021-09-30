Минэнерго Беларуси ужесточило правила расчета безучетного потребления электроэнергии

Минэнерго Беларусь постановлением №52 от 10 сентября 2021 года внесло изменения в Инструкцию о порядке расчетов за потребленную электрическую энергию в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии.

Установлен порядок оформления энергоснабжающей организацией расчета за потребленную в таких случаях электрическую энергию, а также порядок доведения данного расчета до сведения потребителя, говорится в сообщении ведомства.

«В случае несоблюдения установленного законодательством срока государственной поверки средства расчетного учета электрической энергии, обязанность по соблюдению которого возложена на абонента, упраздняется порядок расчета стоимости потребленной и недоплаченной электроэнергии на основании фактической превышенной погрешности такого средства расчетного учета. Расчет будет производиться на основании расчетной величины суточного потребления электрической энергии абонентом и продолжительности периода безучетного потребления электроэнергии», - сказано в сообщении.

Также, установлен период расчета стоимости потребленной и недоплаченной электрической энергии в случаях нарушения в работе средства расчетного учета не по вине абонента – когда обязанность по соблюдению установленного законодательством срока государственной поверки средства расчетного учета возложена на энергоснабжающую организацию или когда выходят из строя элементы средства расчетного учета.

В обозначенных ситуация период расчет будет осуществляться с даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний средств расчетного учета представителем энергоснабжающей организации либо со дня предыдущей проверки средств расчетного учета, в том числе измерительных трансформаторов тока, если иной меньший срок документально не подтвержден, но не более шести месяцев.