Выработка электроэнергии ГЭС Беларуси в 2022 году не выросла

В Беларуси в 2022 году ГЭС выработали более 370 млн. кВтч электроэнергии, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Примерно столько же выработано гидроэлектростанциями в 2021 году», - говорится в сообщении.

Всего в стране насчитывается 52 ГЭС, из которых две крупнейшие - Витебская и Полоцкая ГЭС - выработали 236 млн. кВтч электроэнергии.

Ведомство также сообщило, что мощность установок возобновляемых источников энергии «за последние девять лет выросла более чем в 6 раз – с 93 МВт до 608 МВт на конец 2022 года».