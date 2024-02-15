Электропотребление в Беларуси в 2023 году выросло на 6,6%

Электропотребления в Беларуси по итогам 2023 года составило 41,1 млрд. кВтч и выросло на 6,6% по сравнению с 2022 годом, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Рост обеспечен как реальным сектором экономики, так и населением. В частности, электропотребление для нужд отопления и горячего водоснабжения увеличилось в 1,4 раза», - сказано в сообщении.

БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока выработала 25 млрд. кВтч электроэнергии,

«Это позволило заместить 6,7 млрд. куб м. природного газа», - говорится в сообщении