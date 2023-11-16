Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

Литва может закрыть еще некоторые КПП на границе с Беларусью

Председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией и Беларусью, которые используются для перевозки контрабанды.

"Предлагаем оценить возможность закрыть пограничные переходы, через которые в Литву идут наиболее массовые потоки контрабанды, и рассмотреть вопрос дополнительного финансирования тех КПП, контроль на которых является недостаточным, вопрос приобретения дополнительного оборудования", - заявил Линге на заседании комитета, передает ТАСС.

По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше, но в целом объемы задержанных нелегальных грузов уменьшились.

В настоящее время на границах Литвы с РФ и Беларусью действуют по четыре КПП.

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