На границе Литвы с Беларусью спилили столбы с видеокамерами

Несколько дней назад на белорусско-литовской границе неизвестные лица, пришедшие с территории Беларуси, спилили столбы с видеокамерами.

Инцидент был зафиксирован в Чапкяляйской трясине, где из-за природных особенностей невозможно установить физический барьер, сообщил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев.

«Это особое место — резерват. Любая деятельность там ограничена, попасть туда сложно из-за отсутствия инфраструктуры, это резерват. Там нет физического барьера, колючей проволоки, природные условия сложные», — пояснил литовский генерал.

«Начиная с провокаций режима Лукашенко и заканчивая деятельностью контрабандистов. Этот участок используют и для перевозки контрабанды. У нас есть немало информации — с ней работаем. Думаю, цель этих действий и участников установим в ближайшее время», — заметил Любаев.

Он допустил, что целью инцидента могла быть проверка, насколько хорошо охраняется граница Литвы после закрытия двух КПП: «Есть и такая версия. Но ответы даст расследование».

По его словам, сейчас все системы работают.