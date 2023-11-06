Литва подготовит еще 450 специалистов для охраны границы с Беларусью

Литва планирует за 2 года увеличить еще на 450 человек число пограничников, несущих охрану на границе с Беларусью.

"Согласно штатному плану, в течение двух лет мы дополнительно подготовим для Службы охраны государственной границы при МВД Литвы 450 сотрудников", - сообщил на выходных глава Погранслужбы Литвы Рустамас Любаевас.

"Для подготовки дополнительных сил предусмотрены два года, так как сразу обучить такое количество сложно", - отметил он, передает BNS.

По его словам, с учетом геополитической ситуации роль пограничной охраны постоянно возрастает. "Необходимо укреплять охрану границы", - сказал Любаевас.