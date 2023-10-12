Последнее обновление: 12.10.2023 10:58

Литва сообщила о попытках повредить заграждение на границе с Беларусью

Пограничники Литвы в минувшую среду пресекли четыре попытки повредить заграждение на границе с Беларусью, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

"В Швенчёнском и Игналинском районах во вторник вечером и в ночь на среду были предприняты четыре попытки повреждения заграждения на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

Мобильные пограничные группы, в срочном порядке направленные к месту происшествия, заставили нарушителей отступить. В трех из четырех случаях лиц, которые пытались с помощью специальных ножниц сделать проходы в заграждении из железной проволоки, сопровождали группы нелегальных мигрантов. В каждой группе было от 5 до 10 человек.

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