Литва может с марта закрыть два погранпункта на границе с Беларусью

Комиссия по национальной безопасности Литвы предлагает остановить движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты пропуска Лаворишкес (Котловка на белоруской стороне) и Райгардас (Привалка).

"С 1 марта планируется закрыть два пограничных пункта - "Райгардас" и "Лаворишкес", также принято решение ограничить передвижение людей на велосипедах и пешком на всех пунктах пропуска на границе с Беларусью", - сказал во вторник на пресс-конференции в правительстве руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас.

Если правительство примет это предложение, то на границе с Беларусью останутся открытыми два контрольно-пропускных пункта - "Мядининкай" и "Шальчининкай". Прошлым летом Литва закрыла еще два пограничных пункта - "Шумскас" и "Тверячюс".

Комиссия также предложила ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена (Кибартай), чтобы решить проблему с высаживающимися в Литве пассажирами транзитных поездов в Калининград, что следуют с документами, выданными любой страной-членом Европейского союза (ЕС) для передвижения по территории сообщества.

Кроме того, правительство примет решение по предложениям о постепенном сокращении количества разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные автобусные пассажирские перевозки, и о прекращении пересечения белорусско-литовской государственной границы пешеходами и велосипедистами.