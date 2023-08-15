Лукашенко снова обвинил США и НАТО в появлении ядерного оружия на территории Беларуси

Лукашенко в очередной раз назвал США и НАТО виновниками размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

«Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - заявил Лукашенко в приветствии участникам проходящей в Москве конференции по международной безопасности.

При этом само размещение ТЯО, утверждает Лукашенко, никак не нарушает международные обязательства Беларуси.

«… оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь». – сказано в послании.

По его словам, международная обстановка остается беспрецедентно напряженной, обострились все вызовы и угрозы.

"Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями. Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения", - утверждает Лукашенко, не указывая причины нарастающих рисков.