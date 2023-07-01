МИД РФ: Размещение ядерного оружия в Беларуси не нарушает ДНЯО

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку РФ не передает Лукашенко контроль над ним.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует ТАСС.

"Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается", - утверждает Рябков.

Причинами размещения ТЯО в Беларуси он назвал провозглашенный Западом «курс на нанесение России стратегического поражения» и дисклокация ядерного оружия США «за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России".