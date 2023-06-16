Путин сообщил о доставке первых ядерных зарядов в Беларусь

Первые российские ядерные заряды доставлены в Беларусь, сообщил в пятницу Путин, выступая на форуме в Санкт-Петербурге.

"Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с Лукашенко о том, что мы часть этого тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло - первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Это первая часть. До конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

Он утверждает, что такая мера - элемент сдерживания: "Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве".