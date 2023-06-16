Последнее обновление: 16.06.2023 18:53

НАТО не меняет ядерную конфигурацию из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

НАТО пока не видит необходимости менять ядерную конфигурацию альянса в связи с размещением ядерного оружия России в Беларуси, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания группы ядерного планирования альянса.

"НАТО восприняла всерьез заявление России о размещении ядерного оружия в Беларуси, мы видим приготовления к этому. Мы сохраняем бдительность и мониторим эту деятельность, но мы пока не видим никаких действий, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса", - сказал Столтенберг.

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