Последнее обновление: 16.01.2024 17:04

Новая Военная доктрина Беларуси определяет условия применения тактического ядерного оружия

Белорусские власти прописали в новой Военной доктрине условия применения уже размещенного на территории РБ тактического ядерного оружия.

«В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - заявил министр обороны РБ Виктор Хренин на совещании у Лукашенко по проекту упомянутого документа.

"Доктрина стала адресной: мы четко называем источники военных угроз нашей стране. Она усилила связь с проектом концепции национальной безопасности: мы четко выстроили и сформулировали те меры, которые государство будет принимать при возникновении рисков, вызовов и угроз», - уточнил Хренин.

По его словам, ключевой посыл новой доктрины сводится к тому, что «Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств».

Впрочем, другие страны также не рассматривают народ Беларуси как своего врага, несмотря на действия режима Лукашенко.

Проект доктрины меняет градацию военных конфликтов и делит их на межгосударственные и межкоалиционные.

"Мы в новой редакции военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может или межгосударственный, или межкоалиционный. То есть сделали градацию по количеству участников", - пояснил министр.

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