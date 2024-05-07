Последнее обновление: 07.05.2024 16:46

Лукашенко потребовал провести внезапную проверку ТЯО

Минобороны Беларуси сообщило о проведении внезапной проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия по распоряжению Лукашенко.

«Сегодня было получено распоряжение от [Лукашенко] на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе учений будет проверен «весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».

««В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия. Пока на данный момент назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету. Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия», - сказано в сообщении.

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