Последнее обновление: 15.07.2023 11:29

Лукашенко назначил сотрудницу Генпрокуратуры отвечать за права человека в комиссии СНГ

Лукашенко, что лучшим представителем страны в комиссии по правам человека СНГ будет сотрудница Генпрокуратуры РБ, а ее замом – член верхней палаты парламента РБ.

Указом №209 от 14 июля 2023 года представителем Беларуси в комиссии по правам человека СНГ назначена начальник управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генпрокуратуры РБ Евгения Парамонова.

Ее замом назначен председатель комиссии верхней палаты по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

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