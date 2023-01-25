Последнее обновление: 25.01.2023 10:11

Нижняя палата во втором чтении проголосовала за закон о ВНС

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении проголосовала за закон о ВНС, сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект был доработан ко второму чтению и дополнительно содержит положения, закрепляющие право ВНС устанавливать памятные даты. Также конкретизированы нормы, касающиеся рассмотрения вопросов о награждении государственными наградами.

Скорректированы нормы относительно возмещения расходов по проезду к месту проведения заседаний ВНС и обратно, по найму жилого помещения и за проживание вне места жительства (суточные) в связи с участием делегата в заседаниях.

Предусматривается распространение антикоррупционного законодательства на делегатов ВНС.

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