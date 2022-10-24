Проект закона о ВНС предусматривает несовместимость этого органа с обычными гражданами страны

Белорусские эксперты и медиа почитали вынесенный на общественное обсуждение проект закона «О Всебелорусском народном собрании» и констатируют, что обычным гражданам дорога в этот орган заказана.

Срок полномочий ВНС, сформированного из 1200 делегатов, составляет пять лет. В состав войдут действующий и все бывшие президенты Беларуси, депутаты парламента, сенаторы, премьер-министр, его замы и другие члены правительства, председатели областных, районных, городских исполнительных комитетов и Мингорисполком, председатели, заместители, судьи Конституционного и Верховного судов.

Делегатами ВНС станут 350 депутатов местных советов от каждой области и 400 представителей гражданского общества. Выборы последней категории делегатов будут осуществляться «высшими органами субъектов гражданского общества из числа своих членов (членов организаций, входящих в состав субъекта гражданского общества)». Речь идет провластных профсоюзах, союзах женщин и офицеров и т.д., политических партиях, одобренных всеми вышеперечисленными.

В законопроекте не прописано, как стать делегатом ВНС обычному белорусу, потому как это не предполагалось изначально.

Заседания будут проводиться не реже одного раза в год, что потребует определенных бюджетных расходов. Кроме того, делегатов могут созвать на внеочередное заседание по инициативе президента, президиума самого ВНС (15 человек), обеих палат парламента, а также по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь через сбор подписей.

ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также программы социально-экономического развития; получит право законодательной инициативы (зачем тогда парламент?); сможет предлагать проведение республиканских референдумов; вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов; принимает решение о смещении президента с должности; сможет ввести на территории Беларуси чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией, и в случае бездействия президента по этим вопросам; по предложению президента, предварительно согласованному с президиумом ВНС, избирает председателей, заместителей председателя и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов ЦИК, освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом; по предложению президента принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Согласно законопроекту, президент может быть смещен с должности «в случае систематического или грубого нарушения им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления».

Предложение о выдвижении президенту соответствующего обвинения вносится ВНС по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

При этом Конституционный суд должен будет в течение двух недель дать оценку выдвинутым обвинениям. Если судьи решат, что претензии голословны, то ВНС может прекратить расследование. В противном случае заключение КС может стать основанием для рассмотрения ВНС вопроса о смещении президента с занимаемой должности.

После внесения предложения о выдвижении обвинения президенту ВНС создает спецкомиссию из числа своих делегатов, которые в двухнедельный срок дают заключение о наличии в действиях президента признаков совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.

«Непринятие Всебелорусским народным собранием решения о смещении президента с должности в течение двух месяцев со дня внесения предложения о выдвижении обвинения означает отклонение обвинения», — указано в документе.

Всебелорусское народное собрание наделяется правом ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией и в случае бездействия президента по этим вопросам.

Под «бездействием» понимается «непринятие президентом необходимых мер по устранению обстоятельств, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья людей, а также по устранению опасности, представляющей угрозу территориальной целостности и суверенитету государства».

Вопрос о введении чрезвычайного или военного положения рассматривается ВНС по инициативе президиума или Совета Республики Национального собрания.

ВНС по предложению президента может рассмотреть вопрос о направлении белорусских военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы страны «для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

В соответствующем предложении президент должен указать район их действия, задачи, численность, подчиненность, срок пребывания и порядок замены, условия вывода, а также описать иные организационные мероприятия по обеспечению их направления.

«Решение Всебелорусского народного собрания о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности подлежит немедленному официальному опубликованию, а также распространению через средства массовой информации и иными способами», — сообщается в законопроекте.