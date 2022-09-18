Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры

Более 80 бывших сотрудников силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры указом №332 от 19 сентября 2022 года лишены воинских званий и классных чинов.

«Перечисленные в документе лица лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры. Среди них - привлечение к установленной законом ответственности за умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Решение о лишении воинских (специальных) званий, классных чинов принято также в отношении бывших военнослужащих и сотрудников, находящихся в отставке или запасе. В частности, некоторые из них были уволены со службы десять и более лет назад», - отмечается в комментарии.

Званий лишены и бывшие военнослужащие, которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств.